Оже-Альяссим о том, что в Роттердаме попробует с 9-й попытки взять титул ATP: «Надеюсь, звезды сойдутся»

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Андреем Рублевым в полуфинале турнира в Роттердаме – 6:7, 6:4, 6:2.

«Когда побеждаешь кого-то, кому раньше всегда проигрывал, это невероятное чувство, что-то вроде важного рубежа. Особенно если это топы, ведь это показывает, как я смог улучшить свой теннис, стать более универсальным игроком.

Сегодня я хорошо подавал в нужные моменты, нанес несколько отличных ударов, особенно в конце второго сета. Было важно оставаться в игре и воспользоваться шансом – это очень ценно в матчах с такими соперниками, как Андрей. Третий сет был одним из лучших в моем исполнении на этой неделе».

Также он рассказал, как должен сыграть, чтобы прервать серию из восьми поражений в финалах уровня ATP.

«Надеюсь, звезды сойдутся. Я должен просто сыграть без всяких сожалений, постараться показать максимум интенсивности и концентрации и полностью выложиться на корте. Посмотрим, что мне это даст, но я уверен, что смогу все осуществить».

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