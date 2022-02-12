Рублев о турнире в Роттердаме: «Ненавижу поздние матчи без зрителей. Хотелось бы играть хотя бы в пять»

Седьмая ракетка мира после победы над Мартоном Фучовичем (6:4, 6:3) и выхода в полуфинал турнира в Роттердаме остался недоволен временем начала матчей. Последний матч проходит без зрителей из-за комендантского часа.

«Ненавижу это. Поздние матчи [без зрителей]... Во сколько я вышел на корт? В десять с чем-то?

Во сколько я играю завтра?

В 7:30? А если матч будет трехсетовый? Хотелось бы, чтобы мы играли хотя бы в 5. Почему в 7:30? У нас всего два матча. (Вздыхает.) Господи... (Смеется)».

В пятницу Рублев играл на центральном корте вторым запуском вечерней сессии (сразу после Феликса Оже-Альяссима и Кэмерона Норри), а в субботу сыграет первым запуском вечерней сессии – в 21:30 мск (Стефанос Циципас и Иржи Лехечка сыграют в 17:00 мск).

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