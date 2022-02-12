Дженсон Бруксби: «В межсезонье я немного изменил движение при подаче, чтобы снизить нагрузку на руку»

Американец Дженсон Бруксби ответил, чей игровой стиль его вдохновлял.

«Джоковичем я вдохновлялся больше всего. Его стабильность на задней линии и психологическая сила – основа его игры. Но в любом случае на тренировках речь никогда не шла о копировании конкретного игрока, хотя он, безусловно, вдохновляет».

Также Бруксби, пропустивший из-за коронавируса, рассказал, над чем работал в межсезонье.

«Я очень хотел сыграть в Австралии, но, к сожалению, не смог поехать. Мне бы хотелось, чтобы в межсезонье было больше времени для работы над некоторыми аспектами игры. Мы попытались сосредоточиться на подаче, немного изменив движение, чтобы снизить нагрузку на руку.

Психологически у меня было время передохнуть и подготовиться к новому сезону».

Бруксби сыграет в полуфинале турнира в Далласе с Маркосом Гироном.

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