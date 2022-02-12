Зендая сыграет теннисного тренера в фильме «Челленджеры»

Киностудия MGM снимет фильм «Челленджеры».

Он расскажет о Таши, теннисистке, ставшей тренером и превратившей своего мужа Арта из посредственного игрока в чемпиона «Большого шлема». Чтобы прервать серию поражений, она заставляет его выступить на «Челленджере». Там Арту придется сыграть с некогда перспективным Патриком – его бывшим лучшим другом и бывшим парнем Таши.

Режиссером будет Лука Гуаданьино.

Роль Таши исполнит Зендая. Сообщается, что контракт подписан и она получит больше 10 миллионов долларов.

Майк Файст может сыграть ее мужа, а Джош О’Коннор – Патрика. С ними идут переговоры.

Съемки планируется начать весной.

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