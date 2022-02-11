Буэнос-Айрес (ATP). Вердаско сыграет с Сонего, Шварцман – с Серундоло-старшим, Рууд вышел в полуфинал, Фоньини выбыл

В пятницу на турнире в Буэнос-Айресе Фабио Фоньини уступил Федерико Дельбонису, Каспер Рууд играет с Федерико Корией.
Действующий чемпион Диего Шварцман поборется с прошлогодним финалистом Франсиско Серундоло.
Cетка турнира здесь.
Argentina Open
Буэнос-Айрес, Аргентина
7 – 13 февраля 2022
ATP 250
Призовой фонд – 602 250 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.40
- Дата проведения
- 11 февраля, 21.40
- Дата проведения
- 12 февраля, 00.40
- Дата проведения
- 12 февраля, 02.00
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