Буэнос-Айрес (ATP). Вердаско сыграет с Сонего, Шварцман – с Серундоло-старшим, Рууд вышел в полуфинал, Фоньини выбыл

Теги результаты ATP Argentina Open Теннис

В пятницу на турнире в Буэнос-Айресе Фабио Фоньини уступил Федерико Дельбонису, Каспер Рууд играет с Федерико Корией.

Действующий чемпион Диего Шварцман поборется с прошлогодним финалистом Франсиско Серундоло.

Cетка турнира здесь.

Argentina Open

Буэнос-Айрес, Аргентина

7 – 13 февраля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Федерико Дельбонис (Аргентина) Фабио Фоньини (Италия)
6:4|6:4
Дата проведения
11 февраля, 19.40
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Федерико Кория (Аргентина)
6:3|6:4
Дата проведения
11 февраля, 21.40
Онлайн матча

 

Фернандо Вердаско (Испания) Лоренцо Сонего (Италия)
2:3
Дата проведения
12 февраля, 00.40
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
12 февраля, 02.00
Онлайн матча

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