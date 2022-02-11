Буэнос-Айрес (ATP). Вердаско сыграет с Сонего, Шварцман – с Серундоло-старшим, Рууд вышел в полуфинал, Фоньини выбыл

В пятницу на турнире в Буэнос-Айресе Фабио Фоньини уступил Федерико Дельбонису, Каспер Рууд играет с Федерико Корией.

Действующий чемпион Диего Шварцман поборется с прошлогодним финалистом Франсиско Серундоло.

Cетка турнира здесь.

Argentina Open

Буэнос-Айрес, Аргентина

7 – 13 февраля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала