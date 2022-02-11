Даллас (ATP). Опелка, Поспишил, Фриц, Изнер вышли в 1/4 финала

В четверг на турнире в Далласе Рейлли Опелка обыграл Седрика-Марселя Штебе.
Накануне Джон Изнер победил в матче с Кевином Андерсоном, Тэйлор Фриц – с Джеком Соком.
Cетка турнира здесь.
Dallas Open
Даллас, США
7 – 13 февраля 2022
ATP 250
Призовой фонд – 708 530 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.55
- Дата проведения
- 10 февраля, 04.00
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.00
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.50
- Дата проведения
- 11 февраля, 00.05
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.15
- Дата проведения
- 10 февраля, 21.00
- Дата проведения
- 11 февраля, 06.10