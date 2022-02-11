Даллас (ATP). Опелка, Поспишил, Фриц, Изнер вышли в 1/4 финала

В четверг на турнире в Далласе Рейлли Опелка обыграл Седрика-Марселя Штебе.

Накануне Джон Изнер победил в матче с Кевином Андерсоном, Тэйлор Фриц – с Джеком Соком.

Cетка турнира здесь.

Dallas Open

Даллас, США

7 – 13 февраля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 708 530 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг