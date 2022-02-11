Даллас (ATP). Опелка, Поспишил, Фриц, Изнер вышли в 1/4 финала

Теги результаты ATP Dallas Open Теннис

В четверг на турнире в Далласе Рейлли Опелка обыграл Седрика-Марселя Штебе.

Накануне Джон Изнер победил в матче с Кевином Андерсоном, Тэйлор Фриц – с Джеком Соком.

Cетка турнира здесь.

Dallas Open

Даллас, США

7 – 13 февраля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 708 530 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Тэйлор Фриц (США) Джек Сок (США)
6:1|6:4
Дата проведения
10 февраля, 06.55
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США) Кевин Андерсон (ЮАР)
7:6|6:7|7:6
Дата проведения
10 февраля, 04.00
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США) Седрик-Марсель Штебе (Германия)
7:6|7:6
Дата проведения
11 февраля, 04.00
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Брэндон Накашима (США)
7:5|7:6
Дата проведения
9 февраля, 23.50
Онлайн матча

 

Дженсон Бруксби (США) Андреас Сеппи (Италия)
6:3|3:6|6:3
Дата проведения
11 февраля, 00.05
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Лиам Броади (Великобритания)
3:6|6:3|6:1
Дата проведения
9 февраля, 23.15
Онлайн матча

 

Вашек Поспишил (Канада) Юрий Родионов (Австрия)
6:7|7:6|6:2
Дата проведения
10 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция) Йошихито Нишиока (Япония)
6:3|6:1
Дата проведения
11 февраля, 06.10
Онлайн матча

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