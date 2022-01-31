Джон Макинрой: «Третий сет Медведев отдал. Он должен был делать счет 4:2»

Экс-первая ракетка мира и аналитик Eurosport Джон Макинрой прокомментировал 5-часовой финал Australian Open, в котором Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5).

«Поворотным моментом матча был гейм при 2:3 в третьем сете.

Надаль выглядел уже обессиленным. Не хочу говорить, что он принял поражение, потому что с ним такого не бывает, и он это доказал, но казалось, он уже смирился с тем, что проиграет в трех сетах.

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В этот момент Медведев провел пару неудачных розыгрышей и после этого немного зажался – от близости победы. После этого включились трибуны, оказавшиеся в этом матче важным фактором. Медведев занервничал сильнее и стал злиться на трибуны, а они в ответ стали злить его. И все, дальше все уже было по-другому.

Медведев зажался, как только наметился переход инициативы. Так что третий сет он, по сути, отдал. Он должен был делать счет 4:2. Но он впустил Рафу в матч, а тот дальше сделал нечто невероятное. Я за свою жизнь видел мало подобного.

У Медведева были шансы до самого конца. Я до последнего не верил. Отыграться с 0:2 по сетам очень сложно – Рафа, по-моему, делал это только однажды. То, что он сделал в финале, – безумие.

Так что даже в пятом сете я думал: а хватит ли у него сил? Но когда стало понятно, что хватает, у Медведева тоже открылось второе дыхание, и казалось, что он еще может вернуть инициативу – Рафа упустил гейм при 5:4 в пятом, в котором вел 30:0. В этот момент ты такой: уау, Медведев все-таки победит. А он дальше проигрывает свою подачу.

Матч был удивительный. Трудно поверить в то, что мы увидели».

Чемпионская речь Надаля – уважение, скромность, величие. Зато в интервью он выругался, вспоминая упущенный шанс!

Ну что, теперь Надаль – величайший теннисист в истории?

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