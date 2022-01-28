Медведев четвертый раз вышел в финал «Большого шлема»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open за 2 часа 30 минут обыграл Стефаноса Циципаса – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

Медведев четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды делал это на US Open (в прошлом году выиграл титул) и один раз на Australian Open (в прошлом году вышел в финал).

За титул Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем, которому уступает 1:3 в личных встречах.

Медведев наорал на судью, проиграл сет – но победил Циципаса и вышел в финал Australian Open

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