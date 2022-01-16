Новак Джокович: «Разочарован, но уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сделал заявление после того, как не смог добиться отмены аннулирования его австралийской визы.
«Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом.
Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии.
Мне неловко, что последние недели внимание было на мне, и я надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтерам и болельщикам по всему миру.
И хочу поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил».
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