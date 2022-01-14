Рублев может занять место Джоковича в сетке, если тот не сыграет на Australian Open

В пятницу власти Австралии повторно аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Это может привести к тому, что серб снимется с Australian Open.
Поскольку сетка турнира уже сделана, возможны два варианта развития событий.
1. Если Джокович выпадет из сетки после того, как появится расписание первого игрового дня, то его место займет лаки-лузер.
2. Если серб выпадет из сетки до появления расписания на первый день, то его место в сетке займет Андрей Рублев (пятый сеяный). Он тогда сыграет с Миомиром Кецмановичем.
Место Рублева займет Гаэль Монфис (17-й сеяный) – и он сыграет с Джанлукой Маджером. А место Монфиса займет Александр Бублик (станет 33-м сеяным). И он встретится с Федерико Корией. А на место Бублика попадет лаки-лузер.
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