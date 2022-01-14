Рублев может занять место Джоковича в сетке, если тот не сыграет на Australian Open

В пятницу власти Австралии повторно аннулировали визу первой ракетки мира . Это может привести к тому, что серб снимется с .

Поскольку сетка турнира уже сделана, возможны два варианта развития событий.

1. Если Джокович выпадет из сетки после того, как появится расписание первого игрового дня, то его место займет лаки-лузер.

2. Если серб выпадет из сетки до появления расписания на первый день, то его место в сетке займет (пятый сеяный). Он тогда сыграет с Миомиром Кецмановичем.

Место Рублева займет (17-й сеяный) – и он сыграет с Джанлукой Маджером. А место Монфиса займет (станет 33-м сеяным). И он встретится с Федерико Корией. А на место Бублика попадет лаки-лузер.

Джоковича второй раз высылают из Австралии. Онлайн

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