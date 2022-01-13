Жеребьевка Australian Open «отменена до дальнейших указаний». Сегодня ждут решения по делу Джоковича

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Организаторы Australian Open отложили проведение жеребьевки на неопределенный срок (в официальном сообщение было сказано «отменена до дальнейших указаний»). Она была назначена на 07:00 по московскому времени.

Австралийские медиа сообщают, что сегодня министр иммиграции Алекс Хоук примет решение, аннулировать ли визу Новака Джоковича. Возможно, организаторы ждут этого.

Позже сообщили, что жеребьевка состоится в 08:15 по Москве.

В 07:45 мск пройдет пресс-конференция премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

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