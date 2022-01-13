Жеребьевка Australian Open «отменена до дальнейших указаний». Сегодня ждут решения по делу Джоковича

Организаторы Australian Open отложили проведение жеребьевки на неопределенный срок (в официальном сообщение было сказано «отменена до дальнейших указаний»). Она была назначена на 07:00 по московскому времени.

Австралийские медиа сообщают, что сегодня министр иммиграции Алекс Хоук примет решение, аннулировать ли визу . Возможно, организаторы ждут этого.

Позже сообщили, что жеребьевка состоится в 08:15 по Москве.

В 07:45 мск пройдет пресс-конференция премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

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