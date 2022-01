Полиция применила перцовые баллончики против фанатов Джоковича

Между болельщиками и полицией Мельбурна произошло столкновение.

Сторонники серба собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы серба. Позже они окружили машину с тонированными стеклами, потому что думали, что Джокович на ней уезжает.

Они скандировали «Свободу Ноле» и не пропускали автомобиль. Некоторые стучали в окна и запрыгивали на крышу машины.

Полиция в результате применила против них перцовые баллончики. Сообщается, что в ответ люди бросали бутылки и плевали.

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI