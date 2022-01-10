Министр иммиграции не будет сегодня аннулировать визу Джоковича (The Age)

Министр иммиграции Австралии пока не принял решение о том, аннулировать ли визу первой ракетки мира Новака Джоковича.
Сегодня суд удовлетворил апелляцию серба на решение МВД страны, которое изначально хотело добиться его депортации. Но теперь право выслать Джоковича осталось за министерством иммиграции.
Сообщается, что у министра было четыре часа после слушания, если он хотел, чтобы Джокович остался на ночь в заключении. Так что сегодня серб останется на свободе.
Однако министр в любой момент может аннулировать его визу и повторно задержать.
Ожидается, что решение будет принято завтра.
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