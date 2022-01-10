Министр иммиграции не будет сегодня аннулировать визу Джоковича (The Age)

Министр иммиграции Австралии пока не принял решение о том, аннулировать ли визу первой ракетки мира .

Сегодня суд удовлетворил апелляцию серба на решение МВД страны, которое изначально хотело добиться его депортации. Но теперь право выслать Джоковича осталось за министерством иммиграции.

Сообщается, что у министра было четыре часа после слушания, если он хотел, чтобы Джокович остался на ночь в заключении. Так что сегодня серб останется на свободе.

Однако министр в любой момент может аннулировать его визу и повторно задержать.

Ожидается, что решение будет принято завтра.

Джокович выиграл суд и пока может остаться в Австралии. Но его хочет депортировать другой министр. Онлайн

У Джоковича новая проблема: он либо нарушил протоколы для зараженных ковидом, либо соврал про болезнь

Джоковича высылают из Австралии из-за отказа прививаться. Он пошел в суд и до понедельника останется в Мельбурне

Из Австралии выслали еще двух участников Australian Open. Кажется, их с Джоковичем подставили организаторы

Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе