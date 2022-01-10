Информация о повторном задержании Джоковича – ложная (The Age)

Австралийская газета The Age сообщает, что информация о повторном задержании не соответствует действительности. Издание ссылается на четыре источника в правительстве Австралии и австралийском теннисе.

По данным газеты, министр иммиграции пока не решил, будет ли аннулировать визу серба.

Джокович выиграл суд и пока может остаться в Австралии. Но его хочет депортировать другой министр. Онлайн

У Джоковича новая проблема: он либо нарушил протоколы для зараженных ковидом, либо соврал про болезнь

Джоковича высылают из Австралии из-за отказа прививаться. Он пошел в суд и до понедельника останется в Мельбурне

Из Австралии выслали еще двух участников Australian Open. Кажется, их с Джоковичем подставили организаторы

Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе