Информация о повторном задержании Джоковича – ложная (The Age)

Австралийская газета The Age сообщает, что информация о повторном задержании Новака Джоковича не соответствует действительности. Издание ссылается на четыре источника в правительстве Австралии и австралийском теннисе.
По данным газеты, министр иммиграции пока не решил, будет ли аннулировать визу серба.
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