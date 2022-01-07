Новак Джокович: «Спасибо вам, люди со всего мира, за постоянную поддержку. Я ее очень ценю»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выпустил первое заявление после того, как столкнулся с проблемами при въезде в Австралию.
«Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я ее чувствую и очень ценю», – написал серб в сторис инстаграма.
Также серб поздравил подписчиков с Рождеством.
В сообщении на сербском он поблагодарил семью, а также «Бога за здоровье».
Джоковича высылают из Австралии из-за отказа прививаться. Он пошел в суд и до понедельника останется в Мельбурне
Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей