Новак Джокович: «Спасибо вам, люди со всего мира, за постоянную поддержку. Я ее очень ценю»

Первая ракетка мира серб выпустил первое заявление после того, как столкнулся с проблемами при въезде в Австралию.

«Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я ее чувствую и очень ценю», – написал серб в сторис инстаграма.

Также серб поздравил подписчиков с Рождеством.

В сообщении на сербском он поблагодарил семью, а также «Бога за здоровье».

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