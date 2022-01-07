Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до 3 лет (The Age)

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу могут запретить въезда в Австралию на срок до трех лет.
Законы Австралии предусматривают возможность такого запрета для любого человека, визу которого аннулируют. Именно это случилось с Джоковичем – сейчас он оспаривает это решение пограничников.
Источники The Age сообщают, что власти Австралии рассматривают возможность такого наказания для Джоковича. Все будет зависеть от того, чем закончится его апелляция, и следующих шагов серба.
Джоковича высылают из Австралии из-за отказа прививаться. Он пошел в суд и до понедельника останется в Мельбурне
Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей