Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до 3 лет (The Age)

Первой ракетке мира могут запретить въезда в Австралию на срок до трех лет.

Законы Австралии предусматривают возможность такого запрета для любого человека, визу которого аннулируют. Именно это случилось с Джоковичем – сейчас он оспаривает это решение пограничников.

Источники The Age сообщают, что власти Австралии рассматривают возможность такого наказания для Джоковича. Все будет зависеть от того, чем закончится его апелляция, и следующих шагов серба.

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Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей

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