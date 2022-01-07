«Джоковича в каком-то смысле пытают. Он в дерьмовых условиях, в отеле с беженцами и мигрантами». Троицки о деле первой ракетки мира

Капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Виктор Троицки прокомментировал проблемы на границе Австралии.

«Это кошмар для спорта. Ни один спортсмен – тем более один из величайших чемпионов в истории с спорта – не сталкивался с таким отношением. В каком-то смысле его пытают. Это серьезный скандал, который не имеет никакого отношения к теннису или спорту – он чисто политический.

Федеральные власти Австралии решили показать свою силу, сделать из Новака пример. Ему разрешили туда приехать, все было чисто, а теперь разрешение отменили. Это же бред.

Я не знаю, что будет дальше, постоянно идет разная информация. Но я точно знаю, что он в дерьмовых условиях, в отеле с беженцами и мигрантами. Чемпион его уровня, девятикратный победитель Australian Open не заслуживает такого отношения.

Это скандал, и это недопустимо для спорта и такой страны, как Австралия – которая в прошлом году уже создала много проблем постоянно меняющимися правилами. Я возмущен, что и еще не выпустили заявлений в поддержку Новака.

ATP вроде как должна защищать игроков, она должна была что-нибудь сказать или сделать».

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