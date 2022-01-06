Три игрока въехали в Австралию по такой же визе, как у Джоковича (Reuters)

Журналист агентства Reuters Оссиан Шайн сообщил, что три игрока въехали в Австралию по такой же визе, которая была у .

Информацию агентству предоставил источник, близкий к .

Не сообщается, были ли эти игроки привиты от ковида.

В четверг пограничная служба Австралии аннулировала визу серба из-за того, что он не предоставил достаточных оснований для получения медотвода от вакцинации против коронавируса.

Джоковича высылают из Австралии – уже в Мельбурне ему аннулировали визу. Онлайн

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