Три игрока въехали в Австралию по такой же визе, как у Джоковича (Reuters)

Журналист агентства Reuters Оссиан Шайн сообщил, что три игрока въехали в Австралию по такой же визе, которая была у Новака Джоковича.
Информацию агентству предоставил источник, близкий к Australian Open.
Не сообщается, были ли эти игроки привиты от ковида.
В четверг пограничная служба Австралии аннулировала визу серба из-за того, что он не предоставил достаточных оснований для получения медотвода от вакцинации против коронавируса.
Джоковича высылают из Австралии – уже в Мельбурне ему аннулировали визу. Онлайн