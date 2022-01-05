Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы выйдем на улицы. Это уже борьба за нашу общую свободу»

Отец Новака Джоковича Срджан прокомментировал то, что его сына не впустили в Австралию из-за ошибки с оформлением визы.

Сейчас Джокович изолирован в отдельной комнате в здании аэропорта.

«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир!

Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы – это борьба за каждого!» – цитирует Джоковича-старшего сербский Sputnik.

Джоковича сначала пустили в Австралию, а теперь могут выгнать – он застрял в аэропорту из-за споров по поводу отвода от прививки

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