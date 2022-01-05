Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы выйдем на улицы. Это уже борьба за нашу общую свободу»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP коронавирус Здоровье Теннис

Отец Новака Джоковича Срджан прокомментировал то, что его сына не впустили в Австралию из-за ошибки с оформлением визы.

Сейчас Джокович изолирован в отдельной комнате в здании аэропорта.

«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир!

Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы – это борьба за каждого!» – цитирует Джоковича-старшего сербский Sputnik.

Джоковича сначала пустили в Австралию, а теперь могут выгнать – он застрял в аэропорту из-за споров по поводу отвода от прививки

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные