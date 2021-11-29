Даниил Медведев о «Золотом мяче» Месси: «У Алексиса Санчеса была такая же статистика в 2016-м – он не попал в топ-30»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в интервью Okko Спорт на Кубке Дэвиса рассказал, следил ли за церемонией вручения футбольного «Золотого мяча».

«В этом году я видел во многих достоверных источниках, что, скорее всего, Месси выиграет, но интрига все равно была. Не буду сильно говорить, что думаю по этому поводу, но я считаю, что Левандовски заслужил.

Я полностью не знаю, как происходит голосование, но, насколько я знаю, голосуют капитаны и тренеры сборных, а потом журналисты (на самом деле в голосовании участвуют только журналисты – Прим. Sports.ru). И им нужно трех выбрать. Так что кто-то в тройку попадает, потому что он чей-то друг или они играют за одну команду. И потом этот человек попадает в тридцатку.

Я болельщик «Баварии», и Томас Мюллер в прошлом сезоне отдал больше всех ассистов. Но не попал в тридцатку. Как человек, отдавший больше всех ассистов в лучших чемпионатах, мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это же просто нерационально.

Соответственно, возникают вопросы, распределяются ли другие места рационально.

Я вообще не футболист и, может быть, неправильно все говорю. Но я видел картинку, что Алексис Санчес, по-моему, в 2016 году сделал 48 «гол+пас», выиграл Копу Америка, занял третье место с «Арсеналом» (второе – Прим. Sports.ru) – не попал в топ-30. Месси сделал 50 «гол+пас», выиграл Копу Америка, занял третье место с «Барселоной» – выиграл «Золотой мяч». Хотя та же самая статистика.

Конечно, это все очень сложно. Но отсюда и берутся споры, отсюда мы и любим футбол», – сказал Медведев.

«Больше не понимаю этот мир – никто не заслужил «ЗМ» больше Левандовского». Звезды тоже удивлены победе Месси

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