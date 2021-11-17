Медведев о том, что отыграл у Синнера матчбол второй подачей со скоростью 201 км/ч: «Я бы, наверное, так не подал, если бы матч что-то решал. Но, по-моему, это весело»

Чемпион US Open Даниил Медведев прокомментировал победу над в групповом матче итогового турнира – 6:0, 6:7, 7:6. Россиянин отыграл два матчбола на решающем тай-брейке.

Медведев уже вышел из группы, а Синнер уже потерял шансы на полуфинал, так что эта встреча ничего не решала.

«Было тяжело. Психологически тяжело, когда знаешь, что матч ничего не решает. С другой стороны, я не хотел терять ритм.

Все решил первый сет. Я выиграл его довольно легко и подумал, что нужно продолжать в том же духе. Второй сет в итоге затянулся на час, но перед третьим уже думаешь: «Я не буду отдавать третий сет, потому что я люблю побеждать и не люблю проигрывать». Очень тяжелый матч».

Также Медведев прокомментировал то, что первый матчбол отыграл непринятой второй подачей со скоростью 201 км/ч.

«Честно скажу, я бы, наверное, так не подал, если бы матч что-то решал. Но, по-моему, это весело (смеется).

С Янником еще к тому же та же история, что с Новаком, против которого я пару раз так делал. Он очень хорош на приеме второй подачи, так что если просто ввести мяч в игру, высока вероятность, что ты проиграешь. А если мощно подать и попасть, то высока вероятность, что ты выиграешь. А если двойная – все равно бы очко, скорее всего, проиграл.

Так что иногда нужно учитывать вероятности».

Медведев картинно зевал под шум враждебных трибун, притворно курил, отыграл 2 матбола и превратил ничего не значащую встречу в шоу

В теннисе можно дико ошибиться на подаче, попасть не в тот квадрат и все равно выиграть очко. Как?

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе