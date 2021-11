Джокович выиграл 37-й «Мастерс» и вернул единоличное лидерство по этому показателю

Первая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира в Париже обыграл №2 Даниила Медведева – 4:6, 6:3, 6:3. Для серба это шестая победа в десяти матчах с россиянином.

Джокович выиграл пятый титул в этом сезоне. По этому показателю он сравнялся с лидерами сезона Каспером Руудом и Александром Зверевым.

В Париже Джокович победил в шестой раз. Всего он выиграл 86-й титул в карьере и 37-й – на уровне «Мастерсов». За счет этой победы он обошел Рафаэля Надаля и вернул себе единоличное лидерство по этому показателю.

Ранее серб обеспечил себе первую строчку в рейтинге по итогам 2021 года. Джокович завершил седьмой сезон в качестве №1 (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021). Он установил рекорд мужского тенниса, обойдя Пита Сампраса (1993-1998).

