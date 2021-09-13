Путин телеграммой поздравил Медведева с победой на US Open: «Вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели»

Теги US Open ATP Владимир Путин Даниил Медведев Теннис

Президент России Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open.

«На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы», – говорится в телеграмме.

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