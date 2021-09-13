Депутат Милонов о том, что зрители на US Open мешали Медведеву: «Американцы и достоинство – вещи несовместимые. Было бы странно, если бы они вели себя как люди»

Теги Новак Джокович US Open болельщики ATP Виталий Милонов Даниил Медведев брань Теннис

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финале US Open.

– Во-первых, приятно, что в турнире остались только братские люди – сербы и русские. Это показывает надежду на возвращение России в самый топ большого тенниса. Самое главное всем нашим смотреть на Медведева и брать пример.

Я уверен, что по духу теннис нам очень близок, а американцы из тенниса будут уходить, потому что их биология, стиль и бодипозитив с теннисом совершенно не вяжется. Теннис нам абсолютно неприятен в американском понимании. Там красивые девчонки, атлетические парни – с этим все хорошо. Нам сам Бог велел сейчас теннисом заниматься и выкинуть американцев далеко-далеко.

– Американская публика всячески поддерживала Джоковича, а Медведева пытались вывести из психологического состояния. Как вы можете это прокомментировать?

– Американцы и достоинство – вещи несовместимые. Было бы странно, если бы они вели себя как люди. Для нормального человека освистывание и хрюкание со стороны американских болельщиков – это только слова поддержки, потому что какие фанаты, такой и результат. В данном случае для наших – это совершенно не является причиной, чтобы огорчаться. Американцы злятся, потому что мы делаем все лучше и круче, и будем продолжать это делать, чтобы американцы захлебнулись в своей ненависти.

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