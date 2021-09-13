Депутат Милонов о том, что зрители на US Open мешали Медведеву: «Американцы и достоинство – вещи несовместимые. Было бы странно, если бы они вели себя как люди»

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал победу над в финале US Open.

– Во-первых, приятно, что в турнире остались только братские люди – сербы и русские. Это показывает надежду на возвращение России в самый топ большого тенниса. Самое главное всем нашим смотреть на Медведева и брать пример.

Я уверен, что по духу теннис нам очень близок, а американцы из тенниса будут уходить, потому что их биология, стиль и бодипозитив с теннисом совершенно не вяжется. Теннис нам абсолютно неприятен в американском понимании. Там красивые девчонки, атлетические парни – с этим все хорошо. Нам сам Бог велел сейчас теннисом заниматься и выкинуть американцев далеко-далеко.

– Американская публика всячески поддерживала Джоковича, а Медведева пытались вывести из психологического состояния. Как вы можете это прокомментировать?

– Американцы и достоинство – вещи несовместимые. Было бы странно, если бы они вели себя как люди. Для нормального человека освистывание и хрюкание со стороны американских болельщиков – это только слова поддержки, потому что какие фанаты, такой и результат. В данном случае для наших – это совершенно не является причиной, чтобы огорчаться. Американцы злятся, потому что мы делаем все лучше и круче, и будем продолжать это делать, чтобы американцы захлебнулись в своей ненависти.

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