Медведев о том, что в теннисе нет открытых геев: «Не будет никаких проблем, если кто-нибудь совершит каминг-аут. Все игроки будут рады за этого человека»

Вторая ракетка мира в свете того, что в среду на был день ЛГБТ-прайда, прокомментировал то, что в ATP нет открытых геев.

«По-моему, в туре не будет никаких проблем, если кто-нибудь совершит каминг-аут.

Есть ли геи в ATP-туре? Пока никто не совершит каминг-аут, ответить невозможно – только если человек твой лучший друг, и ты знаешь, что с ним происходит.

По-моему, US Open организовал отличную инициативу. И я считаю, что ATP тоже проделывает отличную работу, чтобы человек чувствовал себя в полной безопасности, если решит совершить каминг-аут.

Я думаю, все игроки будут рады за человека, если он это сделает. Это все, что я могу сказать».

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