US Open. В первом круге Медведев сыграет с Гаске, Циципас – с Марреем, Карацев попал в четверть Джоковича

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В Нью-Йорке прошла жеребьевка мужского US Open.

Даниил Медведев стал вторым сеяным и попал в нижнюю четверть сетки. Он стартует матчем против Ришара Гаске. Из топ-8 посева в его четверти оказался Каспер Рууд (8), который сыграет с Жо-Вильфредом Тсонга.

В третьей четверти Андрей Рублев (5) стартует матчем против квалифаера, а Стефанос Циципас (3) начнет турнир встречей с чемпионом-2012 сэром Энди Марреем.

В верхней половине Новак Джокович (1) сыграет с квалифаером в первом раунде. В его четверть попал Аслан Карацев (21), который сыграет с Хауме Муньяром. Маттео Берреттини (6) встретится с Жереми Шарди.

Во второй четверти сетки посев возглавили Александр Зверев (4), который поборется с Сэмом Куэрри, и Денис Шаповалов (7), соперником которого станет Федерико Дельбонис. В этой же четверти Карен Хачанов (26) встретится с Ллойдом Харрисом.

Полностью сетка здесь.

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