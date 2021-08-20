«Я чуть не сломал руку». Медведев столкнулся с телекамерой по ходу полуфинала Цинциннати

Вторая ракетка мира по ходу полуфинала «Мастерса» в Цинциннати против врезался в стоящую на корте телекамеру.

Во втором сете Медведев столкнулся с камерой, когда в розыгрыше при счете 1:1 бегал за мячом за задней линией.

Когда камеру снова поставили, Медведев пнул ее ногой. После этого он требовал убрать ее с корта: «Я чуть не сломал руку».

Проиграв гейм, Медведев вызвал физиотерапевта. Он говорил судье на вышке: «Я в суд подам. Я не могу играть». По ходу медперерыва он сказал супервайзеру, что организаторам наплевать на игроков и он еще после первого матча просил убрать эту камеру с корта.

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе