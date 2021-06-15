Роджер Федерер: «Нет такого, что я продолжаю играть только потому, что Джокович хорошо выступает или ставит новые рекорды»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер рассказал, мотивируют ли его успехи Новака Джоковича.

«Нет такого, что я продолжаю играть только потому, что Джокович хорошо выступает или ставит новые рекорды. То же самое с Рафой.

Я просто иду по своему пути. У меня были свои проблемы с коленом, и это было в центре внимания.

Конечно, достижения Новака в этом году впечатляют. Здесь он тоже близок к тому, чтобы добиться чего-то значимого. Он очень здорово выступил в Австралии, потом в Париже, что было уникально. Здесь он тоже выглядит фаворитом на любом этапе турнира.

Он этого заслуживает, он очень много работал. Так что обыграть его будет сложно», – сказал Федерер.

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