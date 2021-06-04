Ролан Гаррос. Джокович играет с Беранкисом, Надаль встретится с Норри, Федерер – с Кепфером, Музетти вышел в 1/8 финала

В седьмой день «Ролан Гаррос» Новак Джокович играет с Ричардасом Беранкисом, Рафаэль Надаль встретится с Кэмероном Норри, а Роджер Федерер не раньше 22:00 мск поборется с Домиником Кепфером.

Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

30 мая – 13 июня 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг