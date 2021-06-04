Ролан Гаррос. Джокович играет с Беранкисом, Надаль встретится с Норри, Федерер – с Кепфером, Музетти вышел в 1/8 финала

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

В седьмой день «Ролан Гаррос» Новак Джокович играет с Ричардасом Беранкисом, Рафаэль Надаль встретится с Кэмероном Норри, а Роджер Федерер не раньше 22:00 мск поборется с Домиником Кепфером.

Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

30 мая – 13 июня 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия) Ричардас Беранкис (Литва)
6:1|6:4|4:0
Дата проведения
5 июня, 15.16
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
5 июня, 16.50
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
5 июня, 22.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Марко Чеккинато (Италия)
3:6|6:4|6:3|3:6|6:3
Дата проведения
5 июня, 12.07
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Филипп Кольшрайбер (Германия)
6:4|6:2|6:1
Дата проведения
5 июня, 12.09
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Микаэль Имер (Швеция)
6:1|7:5|2:1
Дата проведения
5 июня, 14.41
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас Гарфия (Испания) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
4:6|6:7|1:5
Дата проведения
5 июня, 14.32
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Сун Ву Квон (Южная Корея)
Дата проведения
5 июня, 18.30
Онлайн матча

 

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