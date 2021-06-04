Ролан Гаррос. Джокович играет с Беранкисом, Надаль встретится с Норри, Федерер – с Кепфером, Музетти вышел в 1/8 финала

В седьмой день «Ролан Гаррос» Новак Джокович играет с Ричардасом Беранкисом, Рафаэль Надаль встретится с Кэмероном Норри, а Роджер Федерер не раньше 22:00 мск поборется с Домиником Кепфером.
Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
30 мая – 13 июня 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 5 июня, 15.16
- Дата проведения
- 5 июня, 16.50
- Дата проведения
- 5 июня, 22.00
- Дата проведения
- 5 июня, 12.07
- Дата проведения
- 5 июня, 12.09
- Дата проведения
- 5 июня, 14.41
- Дата проведения
- 5 июня, 14.32
- Дата проведения
- 5 июня, 18.30