Рублев впервые с Australian Open-2019 проиграл в первом круге «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира за 3 часа 49 минут проиграл Яну-Леннарду Штруффу на старте (3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 4:6). Российский №2 не подал на второй сет, ведя 5:3. В решающей партии, уступая 3:4, он не реализовал двойной брейк-пойнт.

Теперь у Рублева отрицательный баланс в пятисетовиках – 3:4.

Рублев не смог пробиться во второй круг «Большого шлема» впервые с Australian Open-2019 и пятый раз в карьере (он 15-й раз участвовал в турнирах этого уровня).

Штруфф девятый раз обыграл соперника из топ-10 (при 25 поражениях), на «Больших шлемах» – впервые (при девяти поражениях) Теперь он сыграет с Факундо Банисом.

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