Рублев впервые вышел в финал «Мастерса» и обновит личный рейтинговый рекорд

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Каспера Рууда на «Мастерсе» в Монте-Карло (6:3, 7:5). Он одержал 24-ю победу в сезоне (при четырех поражениях).

Российский №2 впервые вышел в финал «Мастерса». Ранее его лучшим результатом был полуфинал Майами, где он выступил две недели назад.

За счет сегодняшней победы Рублев дебютирует на седьмой строчке рейтинга. Если завтра он выиграет турнир, то станет шестым. Сейчас у Рублева восемь личных титулов ATP, один из них он взял в нынешнем сезоне в Роттердаме.

Теперь Рублев поборется со Стефаносом Циципасом. У них ничья в личных встречах на уровне ATP – 3:3 (на грунте – 1:1). Победитель не только возьмет первый «Мастерс» в карьере, но и станет игроком, набравшим на данный момент наибольшее количество очков в 2021 году.

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