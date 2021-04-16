Рублев впервые вышел в финал «Мастерса» и обновит личный рейтинговый рекорд

Восьмая ракетка мира обыграл на «Мастерсе» в Монте-Карло (6:3, 7:5). Он одержал 24-ю победу в сезоне (при четырех поражениях).

IRON MAN 💪



After beating Nadal, @AndreyRublev97 is into his first-ever Masters 1000 final after defeating Ruud 6-3 7-5! #RolexMCMasters pic.twitter.com/XGiUIwvkMK — Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2021

Российский №2 впервые вышел в финал «Мастерса». Ранее его лучшим результатом был полуфинал Майами, где он выступил две недели назад.

За счет сегодняшней победы Рублев дебютирует на седьмой строчке рейтинга. Если завтра он выиграет турнир, то станет шестым. Сейчас у Рублева восемь личных титулов ATP, один из них он взял в нынешнем сезоне в Роттердаме.

Теперь Рублев поборется со . У них ничья в личных встречах на уровне – 3:3 (на грунте – 1:1). Победитель не только возьмет первый «Мастерс» в карьере, но и станет игроком, набравшим на данный момент наибольшее количество очков в 2021 году.

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