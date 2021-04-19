Касаткина о пародии на интимное видео Дзюбы: «Вспомнила, что у нас есть фоточка, где мы даем друг другу пять той самой правой рукой»

Бывшая 10-я ракетка мира в интервью Sports.ru ответила, как придумала сделать пародию на слитое в сеть интимное видео Артема Дзюбы (таймкод ролика Касаткиной – 49:39).

– Как-то очень легко, сразу.

– Ты с ним играла в теннис в Петербурге, потом произошла эта история с его хоум-видео, скажем так, и родился этот гениальный ролик.

– И я вспомнила, что у нас есть фоточка с ним, где мы [даем друг другу пять] той самой правой рукой. И я такая думаю: блин, почему бы не прикольнуться? Ну и прикольнулась.

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