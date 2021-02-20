Касаткина о комментариях про лишний вес: «До сих пор смеюсь, когда чмырят. Мы пирожки, не пирожки»

Бывшая 10-я ракетка мира в интервью Sports.ru рассказала, как реагирует на комментирии в соцсетях, касающиеся ее физической формы.

– Скажи мне, пожалуйста, свой максимальный вес, когда ты играешь в теннис.

– Где-то 70 при росте 1,70.

– Это ту мач для тебя?

– Было да, многовато. Это было заметно, и мне тоже, в принципе, было заметно по передвижению.

– Я с твоим [братом] Сашей разговаривала в 2018 году как раз во время Кубка Кремля. Он говорил, что для обычной повседневной жизни, может быть, Даша выглядит полноватой, а для тенниса это круто – тогда мощь есть. Как это работает?

– Да, это очень интересный момент, он у девушек в основном. У девушек, которые очень худые, у которых кубики даже видны, просто нет мощи, они не могут ударить по мячу, быстро выдыхаются, но красивые зато.

– А в теннисе это невозможно представить?

– Маша Шарапова одна из них, но таких меньшинство на самом деле. В основном у нас все такие плотненькие, все хорошенькие такие. У нас такой вид спорта: все-таки мы не марафоны бегаем – нам нужны запас, мощь, сила.

– Ты говорила, что тебя немножко передергивает, если пишут: «Ну что эта Касаткина! Ну где пресс, что за попа!» Тебя бесит, когда задевают по поводу внешности?

– Я очень смеялась и даже смеюсь до сих пор, когда вижу комментарии, где нас с Настей Павлюченковой в одну касту просто...

– Чмырят?

– Ну чмырят, да. Мы пирожки, не пирожки...

– Что самое обидное ты читала про себя?

– Сложно сказать, что самое обидное. Ребята импрувятся очень. Даже последняя новость, когда Даша Гаврилова выставила, что я к ней приезжала после операции домой. Она написала, что я приехала типа к ней, но на самом деле – за курткой и поесть блинчики. И там комментарии, естественно, про блинчики, про то, приезжала ли уже Настя Павлюченкова. Про меня тоже: что это на меня похоже, что я все блинчики там съела. Кажется, такая новость добрая – что там можно [найти]? А вот нет – и тут.

Дарья Гаврилова: «Касаткина зашла в гости после операции. В основном, чтобы поесть блинов и забрать мой пуховик»

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