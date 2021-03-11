Рублев всего второй раз проиграл полуфинал ATP. В матче с Баутиста-Агутом он взял одно очко на второй подаче

Восьмая ракетка мира в полуфинале турнира в Дохе уступил – 3:6, 3:6.

Для Рублева это был первый одиночный матч на турнире – первый круг он пропускал как третий сеяный, а потом два его соперника снялись. Встреча закончилась за 73 минуты.

Рублев 13-й раз в карьере играл в полуфинале ATP и всего второй раз потерпел поражение. Первый был в Вашингтоне в 2018-м.

По ходу встречи Рублев выиграл всего одно очко на второй подаче – из 18. Соперник защитил вторую подачу в 10 из 11 случаев.

Баутиста-Агут 14-й раз в карьере обыграл теннисиста топ-10 и впервые одержал две таких победы на одном турнире (вчера прошел №4 Доминика Тима).

Испанец 18-й раз вышел в финал ATP и теперь сыграет с или . Трансляцию матча проведет Okko Спорт.

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