Медведев впервые победил в пяти сетах и выиграл 17-й матч подряд

Четвертая ракетка мира на обыграл (6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0). Россиянин продлил беспроигрышную серию до 17 матчей и третий раз подряд вышел в Мельбурне в четвертый круг.

Россиянин провел седьмой пятисетовый матч в карьере и впервые одержал победу.

Медведев пятый раз дошел до второй недели на «Большом шлеме». Начиная с 2019-го, на хардовых ТБШ он не проигрывает раньше четвертого раунда.

За первый в карьере четвертьфинал Australian Open россиянин сыграет с Маккензи Макдональдом.

По ходу матча Медведев потянул ягодицу, а его тренер Жиль Сервара ушел с трибун, потому что россиянин на него кричал и махал пальцем.

Джокович травмировался и может сняться с Australian Open. Медведев стал главным фаворитом турнира

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