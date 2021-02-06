Медведев выиграл 10-й подряд матч против топ-10

Четвертая ракетка мира в рамках финала ATP Cup обыграл №10 в мире – 6:4, 6:2. Медведев одержал 14-ю победу подряд – это самая длинная серия в его профессиональной карьере.

Победа над Берреттини стала для Медведева 10-й подряд в матчах с топ-10. Теперь его баланс против десятки лучших составляет 19:19.

На данный момент Медведев – 13-й игрок в истории ATP, выигравший у топ-10 минимум половину матчей.

Лучший по этому показателю – , одержавший 73% побед в матчах с десяткой. На втором месте – 68% побед.

Кто сделал Медведева теннисистом, чемпионом и спокойным миллионером? Рассказываем о самых важных людях

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