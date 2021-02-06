Медведев выиграл 10-й подряд матч против топ-10

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в рамках финала ATP Cup обыграл №10 в мире Маттео Берреттини – 6:4, 6:2. Медведев одержал 14-ю победу подряд – это самая длинная серия в его профессиональной карьере.
Победа над Берреттини стала для Медведева 10-й подряд в матчах с топ-10. Теперь его баланс против десятки лучших составляет 19:19.
На данный момент Медведев – 13-й игрок в истории ATP, выигравший у топ-10 минимум половину матчей.
Лучший по этому показателю – Бьорн Борг, одержавший 73% побед в матчах с десяткой. На втором месте Новак Джокович – 68% побед.
Кто сделал Медведева теннисистом, чемпионом и спокойным миллионером? Рассказываем о самых важных людях