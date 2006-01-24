15-летняя Гауфф на Australian Open обыграла действующую чемпионку Осаку и второй раз за полгода вышла в 1/8 финала «Шлема»

15-летняя американка Коко Гауфф, в третьем круге Australian Open обыгравшая действующую чемпионку Наоми Осаку (3) 6:3, 6:4, во второй раз за полгода вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема» и обыграла соперницу из топ-10 (из топ-5 – впервые).

Гауфф, осенью ставшая самой молодой чемпионкой турнира WTA за 15 лет, выиграла матч за 67 минут, выполнив шесть ударов навылет при 17 невынужденных ошибках. Четвертая ракетка мира Осака допустила 30 ошибок при 17 виннерсах.

Четыре месяца назад в третьем круге US Open Осака обыграла Гауфф 6:3, 6:0.

За дебют в четвертьфинале «Шлема» Гауфф сыграет с победительницей встречи Софии Кенин (14) и Чжан Шуай.

15-летняя Гауфф чуть не вышла в четвертьфинал «Уимблдона» через неделю после школьной контрольной