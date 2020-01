15-летняя Гауфф на Australian Open обыграла действующую чемпионку Осаку и второй раз за полгода вышла в 1/8 финала «Шлема»

15-летняя американка Коко Гауфф, в третьем круге Australian Open обыгравшая действующую чемпионку Наоми Осаку (3) 6:3, 6:4, во второй раз за полгода вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема» и обыграла соперницу из топ-10 (из топ-5 – впервые).

The moment when rising star @CocoGauff clinched match point against 2019 champion Naomi Osaka.#AO2020 | #AusOpen | @channel9 | @espn pic.twitter.com/zVDOlvNEl8