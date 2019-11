Циципас вышел в полуфинал дебютного итогового и сохранил шанс Медведеву

Чемпион двух турниров сезона Стефанос Циципас вышел в полуфинал на дебютном итоговом турнире ATP, обыграв его действующего чемпиона Сашу Зверева 6:3, 6:2.

21-летний грек – самый молодой участник турнира – в двух матчах не проиграл ни сета. Зверева он обыграл в четвертый раз в пяти матчах и прервал его трехматчевую победную серию на турнире, по ходу которой он победил всю Большую тройку (первый, кому это удалось на ATP Finals).

Loving the London life 🙌⁰⁰@StefTsitsipas beats Zverev to record his second win from two matches at his maiden #NittoATPFinals! pic.twitter.com/rDTJjwpBnz