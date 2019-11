Циципас о матче с Медведевым: «Это одна из самых важных побед в моей карьере»

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над российским №1 Даниилом Медведевым в первом круге группового этапа итогового турнира ATP (7:6, 6:4).

«Это одна из самых важных побед в моей карьере. Сегодня у меня был большой стимул, я продолжал верить, продолжал бороться. Это такое облегчение. Непросто выходить на корт, зная, что ты проиграл пять раз, но я пообещал себе, что буду пытаться, пока у меня не получится. Не имеет значения, десять, двадцать раз.

Эта победа и эти зрители очень много значат для меня. Столько любви, столько поддержки, повсюду греческие флаги. Такое ощущение, что я играю в Афинах».

По ходу встречи Медведеву не удалось создать ни одного брейк-поинта.

До матча в Лондоне россиянин вел 5:0 по личным встречам с Циципасом и дважды обыгрывал его на «Мастерсах» в Монте-Карло и Шанхае в этом году.

