Медведев выиграл один из старейших теннисных турниров – Кубок Короля
Девятая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем Кубка Короля.
В финале он обыграл №27 Алехандро Давидовича-Фокина – 6:2, 5:7, 6:2.
Один из старейших теннисных турниров проводится с 1912 года. С 1985-го по 2015-й турнир в Уэльве входил в календарь ATP-тура, а с 2020-го стал выставочным. В 2021-м и 2022-м его выигрывал Давидович-Фокина, в 2023-м – Андрей Рублев, в 2024-м – Даниэль Мерида.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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