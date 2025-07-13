Медведев выиграл один из старейших теннисных турниров – Кубок Короля

Девятая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем Кубка Короля.

В финале он обыграл №27 Алехандро Давидовича-Фокина – 6:2, 5:7, 6:2.

Один из старейших теннисных турниров проводится с 1912 года. С 1985-го по 2015-й турнир в Уэльве входил в календарь ATP-тура, а с 2020-го стал выставочным. В 2021-м и 2022-м его выигрывал Давидович-Фокина, в 2023-м – Андрей Рублев , в 2024-м – Даниэль Мерида.