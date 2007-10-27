38-летний Федерер взял 103-й титул и стал 10-кратным чемпионом двух турниров

Третья ракетка мира Роджер Федерер (1), в финале домашнего турнира в Базеле обыгравший №28 ATP Алекса ди Минаура, взял четвертый титул в сезоне, 103-й в карьере и десятый – на Swiss Indoors Basel.

Турнир в Базеле стал вторым, который 38-летний швейцарец выигрывал десять раз, – также он делал это в Галле.

Федерер вышел на первое место по количеству титулов в сезоне: сейчас он делит его с Новаком Джоковичем, Даниилом Медведевым, Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом. Но Тим в эти минуты играет решающий сет финала турнира в Вене и в случае победы станет единоличным лидером.

Рекорд по титулам за карьеру, напомним, принадлежит Джимми Коннорсу, у которого их 109.