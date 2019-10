38-летний Федерер взял 103-й титул и стал 10-кратным чемпионом двух турниров

Третья ракетка мира Роджер Федерер (1), в финале домашнего турнира в Базеле обыгравший №28 ATP Алекса ди Минаура, взял четвертый титул в сезоне, 103-й в карьере и десятый – на Swiss Indoors Basel.

Roger that! 🙌



The moment @rogerfederer claimed his record 🔟th Basel 🏆. #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/Qgw4tQOYZC