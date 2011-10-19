Маррей вышел в первый финал с металлическим бедром. Они в Вавринкой разыграют первый титул после операций

Трехкратный чемпион «Шлемов» Энди Маррей, в Антверпене обыгравший 70-ю ракетку мира Юго Эмбера 3:6, 7:5, 6:2, вышел в 68-й финал уровня тура и первый – с февраля-2017, когда в Дубае выиграл 45-й титул.

ANDY. IS. BACK 😀@andy_murray reaches his first ATP Tour final since March 2017, defeating Humbert 3-6 7-5 6-2 at @EuroTennisOpen – setting up a blockbuster final with Stan Wawrinka! pic.twitter.com/BtrdBv5Mpb — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2019

32-летнему британцу, напомним, меньше девяти месяцев назад сделали протезирование тазобедренного сустава, из-за хронической травмы которого он планировал в этом году завершить карьеру. С тех пор он выиграл турнир ATP 500 в Queen’s Club в паре и теперь за титул в Антверпене поборется с другим трехкратным чемпионом «Шлемов» Стэном Вавринкой.

С Вавринкой, добавим, Маррей сыграл полуфинал «Ролан Гаррос»-2017, который продолжался четыре с половиной часа и который, как он потом признавался, стал последней каплей в его выступлениях через боль. Затем он сыграл «Уимблдон», где был действующим чемпионом, и после этого ушел на больничный, который не помог избежать операции.

34-летний Вавринка вышел во второй финал после двух операций на коленях, перенесенных в прошлом году, и поборется за первый после них титул (17-й – в карьере).