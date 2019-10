Маррей вышел в первый финал с металлическим бедром. Они в Вавринкой разыграют первый титул после операций

Трехкратный чемпион «Шлемов» Энди Маррей, в Антверпене обыгравший 70-ю ракетку мира Юго Эмбера 3:6, 7:5, 6:2, вышел в 68-й финал уровня тура и первый – с февраля-2017, когда в Дубае выиграл 45-й титул.

ANDY. IS. BACK 😀@andy_murray reaches his first ATP Tour final since March 2017, defeating Humbert 3-6 7-5 6-2 at @EuroTennisOpen – setting up a blockbuster final with Stan Wawrinka! pic.twitter.com/BtrdBv5Mpb