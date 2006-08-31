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Джокович поругался со зрителем по ходу тренировки: «Поверь мне, я тебя найду»

Теги Новак Джокович видео US Open происшествия болельщики ATP Теннис

Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед третьим кругом против Дениса Кудлы поругался со зрителем.

Серб, по ходу турнира испытывающий проблемы с левым плечом, начал занятие на два часа позже, чем было запланировано. Как сообщают очевидцы, примерно через 10 минут после начала тренировки с трибун кто-то крикнул: «Может быть, снимешься?»

Джокович подошел к кричавшему, что-то ему сказал, а закончил разговор словами: «Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду». Сообщают, что он попросил фотографию этого человека.

Выходя на матч против Кудлы, первая ракетка мира отказался обсуждать состояние плеча.

Джокович о травме плеча: «В какой-то момент боль была почти невыносимой. Но УЗИ выявило, что повреждений нет»

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