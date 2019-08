Джокович поругался со зрителем по ходу тренировки: «Поверь мне, я тебя найду»

Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед третьим кругом против Дениса Кудлы поругался со зрителем.

Серб, по ходу турнира испытывающий проблемы с левым плечом, начал занятие на два часа позже, чем было запланировано. Как сообщают очевидцы, примерно через 10 минут после начала тренировки с трибун кто-то крикнул: «Может быть, снимешься?»

Джокович подошел к кричавшему, что-то ему сказал, а закончил разговор словами: «Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду». Сообщают, что он попросил фотографию этого человека.

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0