Реклама 18+
Реклама 18+

Маррей выиграл первый одиночный матч с новым бедром, проиграв 3 очка в первом сете

Теги Энди Маррей ATP челленджеры и турниры ITF статистика Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей со счетом 6:0, 6:1 обыграл Имрана Сибиля (Q) в первом круге «Челленджера» на Мальорке.

Это первая победа британца после замены тазобедренного сустава, предыдущую он одержал первого января в Брисбене (над Джеймсом Даквортом).

Первый сет Маррей выиграл за 19 минут, отдав сопернику три очка. За матч он уступил 14 розыгрышей.

Маррей и его новое бедро вернулись в одиночный тур. Пока все плохо с подачей, игре не хватает остроты

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться