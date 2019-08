Маррей выиграл первый одиночный матч с новым бедром, проиграв 3 очка в первом сете

Экс-первая ракетка мира со счетом 6:0, 6:1 обыграл Имрана Сибиля (Q) в первом круге «Челленджера» на Мальорке.

Это первая победа британца после замены тазобедренного сустава, предыдущую он одержал первого января в Брисбене (над Джеймсом Даквортом).

Первый сет Маррей выиграл за 19 минут, отдав сопернику три очка. За матч он уступил 14 розыгрышей.

Andy Murray claims his first singles victory since January, advancing 60 61 in just 43 minutes in Mallorca.



Next up: third seed Norbert Gombos on Tuesday night. pic.twitter.com/rxoc08qAxy