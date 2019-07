Роджер Федерер: «Надеюсь, я показал людям, что 37 – это еще не конец»

Финалист «Уимблдона» Роджер Федерер поделился впечатлениями от турнира в традиционном интервью на корте.

«Надеюсь, я помог людям поверить, что 37 – это еще не конец. Чувствую себя отлично. Конечно, теперь мне нужен будет перерыв, чтобы прийти в себя – в том числе физически, – но все хорошо. Я не мог сделать больше, чем сделал, и все равно в порядке. Это важно. Все хорошо, и я желаю того же другим 37-летним».

Про поддержку семьи Федерер, которому 8 августа исполнится 38, сказал, что его детям «не понравится эта тарелка. Они бы больше хотели эту золотую штуковину».

