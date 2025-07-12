  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о втором финале «Большого шлема» подряд против Синнера: «Я не думаю, что у меня есть психологическое преимущество. Он будет сильнее физически и ментально»
3

Алькарас о втором финале «Большого шлема» подряд против Синнера: «Я не думаю, что у меня есть психологическое преимущество. Он будет сильнее физически и ментально»

Карлос Алькарас прокомментировал предстоящий финал против Янника Синнера.

На «Уимблдоне» они разыграют второй титул «Большого шлема» подряд – ранее Алькарас в пяти сетах победил Синнера на «Ролан Гаррос» (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6(10-2)).

– Что вы думаете сейчас о финале «Ролан Гаррос»? Пересмотрели ли вы его и был ли он вашим лучшим матчем?

– Я его не пересматривал. Просто видел пару видео, пару розыгрышей. Но я все еще иногда думаю об этом моменте. Возможно, это был лучший... Нет, это просто был лучший матч, который я когда-либо играл.

Я не удивлен, что он выжал из меня максимум. И я жду, что в воскресенье буду играть на пределе. Финал должен быть отличным, и я в предвосхищении. Просто надеюсь, что в этот раз он не будет длиться 5,5 часов – но если придется, то я буду играть и столько.

– Чувствуете ли вы ментальное преимущество над Янником после вашего камбэка в Париже?

– Вообще нет, если честно. Янник как великий чемпион извлекает уроки из всего – из поражений, из матчей, которые он играет. Поэтому он всего и достиг. Он просто становится лучше после каждого матча, каждый день. Я более чем уверен, что он научился многому после финала «Ролан Гаррос». Он будет сильнее физически и ментально. К воскресенью он будет готов на 100%. Я не думаю, что у меня есть психологическое преимущество перед этим матчем.

– Многие люди называют эру Роджера, Рафы и Новака золотой эрой тенниса. Как вы бы описали то, что делаете вы с Янником?

– Я думаю, что то, что мы делаем, хорошо для тенниса. Мы сражаемся, чтобы привлечь к теннису больше людей. Думаю, мы просто играем, чтобы сделать теннис популярнее, как это делают все остальные.

Для меня просто здорово разделять крупные турниры с Янником, играть финалы. Мы все еще очень молоды, – и я надеюсь, что мы будем делать правильные вещи следующие 5-10 лет, просто чтобы сесть за один стол с теми монстрами, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoРоджер Федерер
logoКарлос Алькарас
logoУимблдон
logoATP
logoРолан Гаррос
logoРафаэль Надаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ига Швентек: «Титулы «Уимблдона» и US Open особенно приятны, потому что никто их не ждал»
1вчера, 20:35
Анисимова после поражения в финале «Уимблдона»: «Я выходила сегодня с мыслью: «Окей, я приму те ошибки, которые совершу». Может, это был не самый правильный настрой»
6вчера, 19:10
Мирра Андреева дебютирует в топ-5
33вчера, 18:19
Швентек, выигравшая «Уимблдон»: «Я назову себя специалистом по травяным кортам после того, как научусь играть резаные и дропшоты»
9вчера, 18:07
Кафельников о женском финале «Уимблдона», который длился 57 минут: «Не переживайте, леди и джентльмены! Завтра матч будет немного подлиннее 🤪»
22вчера, 17:42
Швентек после победы на «Уимблдоне»: «Я навсегда запомню, как между подачами открывали бутылки с шампанским. Я не смогу уснуть из-за этого звука»
8вчера, 17:24
Швентек проиграла только 35 геймов на «Уимблдоне» на пути к титулу – это лучший результат с 1990-го
9вчера, 16:49
Анисимова, проигравшая в финале «Уимблдона» с двойной баранкой, заплакала на церемонии награждения
58вчера, 16:37Фото
Швентек выиграла 20 геймов подряд на «Уимблдоне»
7вчера, 16:22
Швентек выиграла 100-й матч на «Больших шлемах»
9вчера, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото