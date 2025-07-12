Алькарас о втором финале «Большого шлема» подряд против Синнера: «Я не думаю, что у меня есть психологическое преимущество. Он будет сильнее физически и ментально»

Карлос Алькарас прокомментировал предстоящий финал против Янника Синнера.

На «Уимблдоне» они разыграют второй титул «Большого шлема» подряд – ранее Алькарас в пяти сетах победил Синнера на «Ролан Гаррос» (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6(10-2)).

– Что вы думаете сейчас о финале «Ролан Гаррос»? Пересмотрели ли вы его и был ли он вашим лучшим матчем?

– Я его не пересматривал. Просто видел пару видео, пару розыгрышей. Но я все еще иногда думаю об этом моменте. Возможно, это был лучший... Нет, это просто был лучший матч, который я когда-либо играл.

Я не удивлен, что он выжал из меня максимум. И я жду, что в воскресенье буду играть на пределе. Финал должен быть отличным, и я в предвосхищении. Просто надеюсь, что в этот раз он не будет длиться 5,5 часов – но если придется, то я буду играть и столько.

– Чувствуете ли вы ментальное преимущество над Янником после вашего камбэка в Париже?

– Вообще нет, если честно. Янник как великий чемпион извлекает уроки из всего – из поражений, из матчей, которые он играет. Поэтому он всего и достиг. Он просто становится лучше после каждого матча, каждый день. Я более чем уверен, что он научился многому после финала «Ролан Гаррос». Он будет сильнее физически и ментально. К воскресенью он будет готов на 100%. Я не думаю, что у меня есть психологическое преимущество перед этим матчем.

– Многие люди называют эру Роджера, Рафы и Новака золотой эрой тенниса. Как вы бы описали то, что делаете вы с Янником?

– Я думаю, что то, что мы делаем, хорошо для тенниса. Мы сражаемся, чтобы привлечь к теннису больше людей. Думаю, мы просто играем, чтобы сделать теннис популярнее, как это делают все остальные.

Для меня просто здорово разделять крупные турниры с Янником, играть финалы. Мы все еще очень молоды, – и я надеюсь, что мы будем делать правильные вещи следующие 5-10 лет, просто чтобы сесть за один стол с теми монстрами, – сказал Алькарас на пресс-конференции.