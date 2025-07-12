Джокович о финале «Уимблдона» между Синнером и Алькарасом: «Для меня Карлос фаворит, но с небольшим преимуществом»
овак Джокович сказал, кто, по его мнению, выиграет «Уимблдон».
– Как вы думаете, кто выиграет – Янник Синнер или Карлос Алькарас?
– Я бы сказал, что для меня Карлос фаворит, но с небольшим преимуществом – из-за того, что выиграл здесь два титула и того, с какой уверенностью он сейчас играет. Но это всего лишь небольшое преимущество. Потому что Янник тоже невероятно хорошо бьет по мячу. Думаю, это снова будет очень равный матч, как и в Париже, – заявил Джокович на пресс-конференции после поражения от Синнера в полуфинале.
Карлос Алькарас, ты что творишь
Янник Синнер – в истории. Вышел в финал на всех «Шлемах»
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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