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Джокович о финале «Уимблдона» между Синнером и Алькарасом: «Для меня Карлос фаворит, но с небольшим преимуществом»

овак Джокович сказал, кто, по его мнению, выиграет «Уимблдон».

– Как вы думаете, кто выиграет – Янник Синнер или Карлос Алькарас?

– Я бы сказал, что для меня Карлос фаворит, но с небольшим преимуществом – из-за того, что выиграл здесь два титула и того, с какой уверенностью он сейчас играет. Но это всего лишь небольшое преимущество. Потому что Янник тоже невероятно хорошо бьет по мячу. Думаю, это снова будет очень равный матч, как и в Париже, – заявил Джокович на пресс-конференции после поражения от Синнера в полуфинале.

Карлос Алькарас, ты что творишь

Янник Синнер – в истории. Вышел в финал на всех «Шлемах»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoНовак Джокович
logoУимблдон
logoЯнник Синнер
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