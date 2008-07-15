Джокович за 5 часов обыграл Федерера на первом решающем тай-брейке и выиграл 5-й «Уимблдон»

В финале «Уимблдона» Новак Джокович почти за 5 часов обыграл и выиграл турнир в пятый раз. В матче был сыгран первый в истории турнира одиночный решающий тай-брейк.

32-летний серб выиграл четвертый из пяти последних «Шлемов» и по количеству уимблдонских титулов сравнялся с Бьорном Боргом.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Финал

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