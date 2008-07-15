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Джокович за 5 часов обыграл Федерера на первом решающем тай-брейке и выиграл 5-й «Уимблдон»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Уимблдон результаты ATP Теннис

В финале «Уимблдона» Новак Джокович почти за 5 часов обыграл Роджера Федерера и выиграл турнир в пятый раз. В матче был сыгран первый в истории турнира одиночный решающий тай-брейк.

32-летний серб выиграл четвертый из пяти последних «Шлемов» и по количеству уимблдонских титулов сравнялся с Бьорном Боргом.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия) Роджер Федерер (Швейцария)
7:6|1:6|7:6|4:6|13:12
Дата проведения
14 июля, 16.10
Онлайн матча

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Опрос

Джокович против Федерера: кто возьмет «Уимблдон»?

3563 голосa 8
  • Джокович
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    52%

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