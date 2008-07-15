Джокович за 5 часов обыграл Федерера на первом решающем тай-брейке и выиграл 5-й «Уимблдон»

В финале «Уимблдона» Новак Джокович почти за 5 часов обыграл Роджера Федерера и выиграл турнир в пятый раз. В матче был сыгран первый в истории турнира одиночный решающий тай-брейк.
32-летний серб выиграл четвертый из пяти последних «Шлемов» и по количеству уимблдонских титулов сравнялся с Бьорном Боргом.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
- Дата проведения
- 14 июля, 16.10
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