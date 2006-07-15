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Джокович отыграл 2 матчбола, выиграл первый решающий тай-брейк на «Уимблдоне» и 16-й «Шлем»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Уимблдон ATP статистика Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович, в финале «Уимблдона» обыгравший Роджера Федерера 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12, выиграл 16-й титул «Большого шлема», четвертый из последних пяти и пятый «Уимблдон».

Джокович, отыгравший два матчбола на приеме при 7:8, выиграл первый решающий тай-брейк в истории одиночных матчей на «Уимблдоне» – до этого года они игрались до преимущества в два гейма. Тай-брейк был введен после того, как на турнире-2018 оба мужских полуфинала продолжались дальше счета 6:6 в пятом сете, а один вообще играли 6 с половиной часов до счета 26:24. Джокович выиграл свой со счетом 7:3.

32-летний серб по количеству уимблдонских титулов сравнялся с Бьорном Боргом и теперь делит с ним третье место в Открытой эре, уступая только Питу Сампрасу (7) и Федереру (8). Титул «Большого шлема» он защитил в пятый раз.

В личном противостоянии с 37-летним швейцарцем – 20-кратным чемпионом «Шлемов» – Джокович вышел вперед 26-22, выиграв пятую встречу подряд (четвертый из пяти финалов на «Шлемах»).

🎾🇷🇸Джокович победил Федерера и выиграл 5-й «Уимблдон»🏆

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