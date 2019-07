Джокович отыграл 2 матчбола, выиграл первый решающий тай-брейк на «Уимблдоне» и 16-й «Шлем»

Первая ракетка мира Новак Джокович, в финале «Уимблдона» обыгравший Роджера Федерера 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12, выиграл 16-й титул «Большого шлема», четвертый из последних пяти и пятый «Уимблдон».

A match for the ages…



The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD