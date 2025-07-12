Синнер о том, что обыграл Джоковича 5 раз подряд: «Мне очень помогло то, что я стал сильнее физически»

Янник Синнер рассказал, что помогло ему обыграть Новака Джоковича 5 раз подряд.

Первая ракетка мира победил серба в полуфинале «Уимблдона» (6:3, 6:3, 6:4) и повел в личке 6:4.

– Вы пять раз подряд обыграли Новака. Что помогло вам изменить эту статистику?

– Я начал играть с Новаком, когда был очень молод. Ты пытаешься набираться опыта – потому что тому, чему ты можешь научиться в матчах, нельзя научиться на тренировках. Для меня каждый матч с ним, и не только с ним – были и другие игроки, с которыми в начале карьеры мне было очень тяжело… Во время таких встреч всегда стараешься понять, что они делают хорошо, а где у них могут быть сложности.

Конечно, с Новаком очень сложно найти моменты, где ему действительно тяжело. И мне очень помогло то, что я стал сильнее физически. Это значит, что больше не приходится все форсировать и быстрее выходить из длинных розыгрышей. Сейчас я чувствую себя куда комфортнее в таких ситуациях, в целом не так спешу.

Но играть с Новаком всегда очень-очень тяжело. Все равно нервничаешь перед матчем – сегодня было то же самое. Но я стараюсь наслаждаться такими моментами, потому что они очень особенные, – рассказал Синнер на пресс-конференции.